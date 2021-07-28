Фірташ купив станцію метро Лондона: тепер вона пустує
Український мільярдер, компанії якого продають газ більшості населення, Дмитро Фірташ ще в 2014-му купив легендарну станцію метро "Бромптон Роуд" за 53 млн фунтів (наразі еквівалент 1,97 млрд грн). З того моменту вона спорожніла і вже сім років не використовується, повідомляє Обозреватель.
Її можна було перепланувати під житлові приміщення. Сама станція вважається легендарною, її відкрили ще в 1906-му і використовували як командний центр за часів Другої світової війни.
Міністерство оборони Великобританії вирішило продати станцію на торгах для того, щоб скоротити витрати. Спочатку ім'я покупця не розголошувалося: але пізніше з'ясувалося, що вона дісталася українському олігарху.
Тепер же історична будова руйнується. Станція не використовувалася за призначенням ще з 50-х. Суперечки про те, чи повинні там зупинятися поїзди, були настільки гучними, що на цю тему навіть склали п'єсу "Пройшовши по Бромптон Роуд".