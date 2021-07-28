Фірташ купив станцію метро Лондона: тепер вона пустує

Український мільярдер, компанії якого продають газ більшості населення, Дмитро Фірташ ще в 2014-му купив легендарну станцію метро "Бромптон Роуд" за 53 млн фунтів (наразі еквівалент 1,97 млрд грн). З того моменту вона спорожніла і вже сім років не використовується, повідомляє Обозреватель.

Її можна було перепланувати під житлові приміщення. Сама станція вважається легендарною, її відкрили ще в 1906-му і використовували як командний центр за часів Другої світової війни.

Так виглядає станція, яку купив Фірташ

Міністерство оборони Великобританії вирішило продати станцію на торгах для того, щоб скоротити витрати. Спочатку ім'я покупця не розголошувалося: але пізніше з'ясувалося, що вона дісталася українському олігарху.

Тепер же історична будова руйнується. Станція не використовувалася за призначенням ще з 50-х. Суперечки про те, чи повинні там зупинятися поїзди, були настільки гучними, що на цю тему навіть склали п'єсу "Пройшовши по Бромптон Роуд".