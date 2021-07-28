У Кременчуці на дитячому майданчику з'явилася свастика
У Кременчуці на дитячому майданчику біля шкільного двору по вулиці Правобережній 44 плиткою виклали свастику.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
За даними ЗМІ, місцеві жителі не оцінили оригінальність такої задумки "архітекторів", які зобразили нацистський символ, і почали скаржитися в різні інстанції.
Мер Кременчука Віталій Мелецький в тому, що трапилося, дорікнув дітей - нібито це вони перевернули плитку, виклавши свастику. Чиновник зобов'язав будівельників виправити ситуацію.
Зараз ЗМІ повідомили, що зображення свастики на дитячому майданчику вже немає.