У Кременчуці на дитячому майданчику з'явилася свастика

У Кременчуці на дитячому майданчику біля шкільного двору по вулиці Правобережній 44 плиткою виклали свастику.

Про це повідомляє Андрій Павловський.﻿

За даними ЗМІ, місцеві жителі не оцінили оригінальність такої задумки "архітекторів", які зобразили нацистський символ, і почали скаржитися в різні інстанції.

Мер Кременчука Віталій Мелецький в тому, що трапилося, дорікнув дітей - нібито це вони перевернули плитку, виклавши свастику. Чиновник зобов'язав будівельників виправити ситуацію.

Зараз ЗМІ повідомили, що зображення свастики на дитячому майданчику вже немає.