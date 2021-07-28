АЗС продовжили підвищувати ціни на автогаз

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС 28 липня досягла рекордних 16,79 грн/л, +2 коп./л до 27 липня, повідомляє Enkorr.

За даними щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», на АЗС «Паралель» і SunOil вартість ресурсу виросла в середньому на 20 коп./л, до 17,45 грн/л і 16,55 грн/л відповідно. Продукт на станціях Shell здорожчав на 15 коп./л, до 17,02 грн/л.

«Фактор», Marshal, «Авантаж 7» і «Катрал» підняли ціни на 10 коп./л.

Такі мережі як KLO, «БРСМ-Нафта», Motto і «Татнафта-АЗС-Україна» підвищили ціни в межах 2-12 коп./л.

Відзначимо, загалом із початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,42 грн/л, або 9,5%, тоді як гуртові партії на ГНС здорожчали на 4 520 грн/т, до 28 150 грн/т.