У Росії засудили "українських шпигунів"

Ростовський обласний суд визнав росіянина Дениса Лобова і громадянина Вірменії Арарата Хачатряна винними у державній зраді і шпигунстві, повідомляє Укрінформ.

"Ростовський обласний суд виніс обвинувальні вироки громадянину РФ Д.М. Лобову і громадянину Республіки Вірменія А.Р. Хачатряну за ст. 275 "державна зрада" і ст.276 "шпигунство". Діючи в інтересах українського ОПК, вони займалися збиранням відомостей", - йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ з посиланням на ФСБ уточнюють, що фігуранти справи нібито збирали дані про клістрони, що входять до складу зенітно-ракетних систем С-300, і передавали зразки в Україну.

За версією російської спецслужби, Лобов зберігав обладнання в підвалі свого будинку, а Хачатрян переміщував зразки в Україну через людей, що живуть на російсько-українському кордоні.

"Кінцевим одержувачем клістронів виступила державна компанія "Укроборонпром", - заявили у ФСБ.

Дениса Лобова засудили до 9,5 років, Арарата Хачатряна - до 10 років і 5 місяців. Вони будуть відбувати покарання в колонії суворого режиму.

Після початку російської агресії в Україні спецслужби РФ регулярно звітують перед владою про величезну кількість "шпигунів" і "агентів", яких щорічно викривають. Так, у лютому цього року президент РФ заявив, що за 2020 рік "вдалося припинити діяльність 72 кадрових співробітників і 423 агентів спецслужб інших країн".

До цього з 2003 по 2007 роки за статтями про держзраду й шпигунство усього були засуджені в РФ 276 осіб. А з 2015 по 2019 роки за цими ж статтями - понад 2600 громадян.