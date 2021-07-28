Зеленський сподівається у вересні вакцинувати по 250 тисяч українців на добу
Перед Міністерством охорони здоров'я України стоїть завдання до вересня збільшити кількість щеплень від коронавірусу до 250 тисяч на добу. Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30. Децентралізація", повідомляє Деловая столица.
Він високо оцінив підготовку інфраструктури для вакцинації. За словами глави держави, зараз в Україні є можливість робити 150 тисяч щеплень на добу.
"До вересня ми повинні підготувати інфраструктуру, щоб 200-250 тисяч щеплень робити на добу", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна готова до осіннього спалаху COVID-19 краще, ніж багато країн ЄС.