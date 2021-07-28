Зеленський сподівається у вересні вакцинувати по 250 тисяч українців на добу

Перед Міністерством охорони здоров'я України стоїть завдання до вересня збільшити кількість щеплень від коронавірусу до 250 тисяч на добу﻿. Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30. Децентралізація", повідомляє Деловая столица.

Він високо оцінив підготовку інфраструктури для вакцинації. За словами глави держави, зараз в Україні є можливість робити 150 тисяч щеплень на добу.

"До вересня ми повинні підготувати інфраструктуру, щоб 200-250 тисяч щеплень робити на добу" , — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна готова до осіннього спалаху COVID-19 краще, ніж багато країн ЄС.