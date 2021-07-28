Названо термін завершення будівництва "Північного потоку-2"

Будівництво трубопроводу "Північний потік-2" має бути завершено до кінця серпня, а поставки газу почнуться до кінця року. Про це заявив глава австрійської OMV Райнер Зеле на пресконференції за підсумками результатів компанії за II квартал, повідомляє Вести.RU.

Він послався на заяву керівника оператора проєкту - Маттіаса Варніга, глави компанії Nord Stream 2 AG.

"Я схрещую пальці за "Північний потік-2". Глава компанії говорить, що будівництво буде завершено в кінці серпня. Тому ми віримо, що газ може піти в цьому році, є хороші шанси, що це відбудеться", - сказав Зеле.

У червні 2021 року "Газпром" завершив укладання першої нитки газопроводу, залишилося укласти кілька десятків кілометрів другої нитки "Північного потоку-2" поруч з першою.