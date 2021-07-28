Поліція розслідує справу щодо отруєння дітей у готелі під Одесою

Правоохоронці розпочали розслідування масового отруєння дітей у готелі Одеської області. Там напередодні госпіталізували дев’ятеро неповнолітніх, повідомляє РБК-Украина.

"На Одещині правоохоронці розслідують обставини отруєння дітей, які приїхали з Київщини на відпочинок до моря" , - йдеться у повідомленні.

Вказано, що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) ККУ.

Нагадаємо, вчора, 27 липня, до лікарні потрапили дев’ять дітей віком від 8 до 14 років, які перебували на відпочинку на території одного з готелів у Грибівці.

В усіх неповнолітніх були однакові симптоми отруєння. Дітям надали медичну допомогу, відібрали у них аналізи, щоб перевірити наявність та вид в організмі інфекції, і відпустили на амбулаторне лікування.

Марія Кучерявець