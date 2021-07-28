Кабмін ухвалив рішення щодо тарифу на електроенергію

В Україні підвищення тарифів на електроенергію перенесли з 1 серпня на 1 вересня. В результаті до кінця літа вартість кВт*год буде становити 1,68 грн, повідомляє Обозреватель.

Про це на засіданні Кабміну, яке транслювалося на YouTube-каналі відомства 28 липня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Водночас рішення щодо тарифів на гарячу воду і опалення ухвалюватиме місцева влада.

"Тепер тарифи на тепло і гарячу воду встановлюють місцеві органи влади. Це важливий крок реформи децентралізації. Керівники більше не зможуть закривати очі на неефективність підприємств" , – сказав Шмигаль.

Зазначимо, в Україні ціни на електроенергію не переглядалися тривалий час. У результаті собівартість струму вже вдвічі вища, ніж платимо за нього. Тільки доставка вже згенерованої електроенергії обходиться в 1,6 грн за кВт*год.

Якщо нічого не змінювати, борги всіх учасників ринку електроенергії будуть рости. Рано чи пізно це може призвести до банкрутства підприємств, а це фактично поставить країну перед загрозою віялових відключень і масштабних проблем з електроенергією.