Українська спортсменка створила сенсацію на Олімпіаді

Українка Вероніка Марченко сенсаційно вийшла до 1/16 фіналу змагань Олімпійських ігор в Токіо зі стрільби з лука. Наша співвітчизника вибила з турніру діючу чемпіонку світу Цяньїн Лей з Китайського Тайбея, повідомляє Обозреватель.

Представниця Львів вважалася аутсайдером зустрічі. Вона займає 54-е місце в світовому рейтингу, тоді як Лей займає 12-й рядок.

Гучна сенсація: українка вибила чемпіонку світу з Олімпіади-2020

Гучна сенсація: українка вибила чемпіонку світу з Олімпіади-2020

Суперниці обмінялися перемогами в перших чотирьох сетах і доля путівки до наступного кола вирішувалася у вирішальній партії. Її Марченко провела просто чудово, вибивши трьома пострілами максимальну кількість очок.

В 1/16 фіналу українка зустрінеться з триразовою чемпіонкою світу та олімпійською чемпіонкою Токіо світу в командному першості Кан Чхе Ен з Південної Кореї.