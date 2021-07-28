Причину вибуху на хімзаводі в ФРГ досі не з'ясували

За останніми даними, внаслідок вибуху на хімічному заводі західнонімецького Леверкузена загинули двоє людей, 31 людина поранена. Ще п'ятьох досі шукають, повідомляє DW.

Поліція розпочне розслідування на місці вибуху в західнонімецькому Леверкузені 29 липня. Первинна перевірка планується разом з експертом та відповідальним представником хімічного парку. Причина трагедії досі не з'ясована.

Наразі першочерговою задачею є пошук зниклих працівників. За офіційними даними, внаслідок вибуху загинули двоє людей, 31 особа дістала поранення і ще п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, вибух пролунав вранці 27 липня. За словами керівництва підприємства, аварія трапилась на установці зі спалювання небезпечних відходів хімічного парку.

Спочатку після вибуху мешканців міста просили зачинити вікна та не виходити на вулиці. На місці аварії взяли проби повітря. Згідно з першими отриманими результатами, небезпеки для людей немає.