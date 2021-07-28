Україна отримає понад 47 млн доз COVID-вакцин

До кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини від різних виробників.﻿ Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Букви.

За його словами, коштом державного бюджету буде привезено 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer.

“Цієї кількості вакцин буде достатньо, аби виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році. Це першочергове завдання МОЗ”, – заявив очільник Уряду.

За словами Шмигаля, Кабмін працює над тим, щоб підготувати країну до можливого спалаху коронавірусу у зв’язку з поширенням штаму Delta.