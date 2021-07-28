Зеленський заявив, що Україна готова отримувати транш МВФ

Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, необхідні для отримання траншу, повідомляє Ліга.Фінанси.

"У нас, в принципі, багато речей зроблено, може деякі речі ще узгоджуються. З боку відповідальності держави і структурних маяків ми на фінальній стадії. Я вважаю, ми все зробили. Все, що я обіцяв пані Георгієвій (директор розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва) , всі головні реформи ми почали: вони проголосовані. Вважаю, що ми готові до отримання траншу", - заявив Зеленський.

Він додав, що сьогодні ввечері у нього буде розмова з главою МВФ Георгієвою про ситуацію з отриманням траншу. Обговорювати будуть статус впровадження реформ. Він додав, що Україна знаходиться на фінальному етапі.

Зеленський нагадав, що Україна зобов'язувалася прийняти закони про земельну, банківську та судову реформи. Також необхідно було прийняти законопроект про реформу СБУ, який прийняли в першому читанні.

Він додав, що залишаються "специфічні" питання щодо держбюджету і бюджету наступних років. Їх він назвав питаннями середньої ланки.