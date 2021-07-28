SkyUp запустить рейси до Франції

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у серпні 2021 року запустить низку рейсів до Франції, яка нещодавно знову відкрила кордони для українців, повідомляє УНИАН.

Зокрема, SkyUp літатиме до Франції за таким розкладом:

Рейси "Київ - Париж/Бове - Київ" з 20 серпня тричі на тиждень: по понеділках, середах і п'ятницях.

Рейси "Київ - Ніцца - Київ" з 19 серпня двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі.

Умови в'їзду у Францію станом на 28 липня 2021 року

Для в'їзду у країну дорослим і дітям віком від 12 років потрібно дотримуватися однієї з умов на вибір:

мати сертифікат про повну вакцинацію однією з вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції. До їх числа належать вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Janssen/Johnson&Johnson (більше подробиць за посиланням). При цьому вакцинація вважається повною, якщо минуло 28 днів з дати отримання вакцини Janssen і 7 днів з часу другої дози у разі щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield. Для контролю на кордоні вимагають пред’явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію, та заповнити заяву про відсутність симптомів Covid-19 та/або про відсутність контактів з особами, що захворіли на Covid-19.

мати негативний ПЛР-тест, зроблений не менше ніж за 72 години до в'їзду або негативний експрес-тест на антиген, зроблений не більше ніж за 24 години до в'їзду.

При цьому для комфортної подорожі туристам рекомендують перевіряти актуальні правила в’їзду і відпочинку напередодні вильоту на офіційних інтернет-ресурсах обраної країни чи на веб-ресурсі "Поради подорожуючим від Консульської служби України".