Тарифи на електроенергію і в'їзд за відбитками пальців: що прийняв Кабмін

Кабмін 28 червня традиційно почався з теми коронавірусу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в Україні почалася підготовка до нової ковідної хвилі, в зв'язку з чим посилюються обмеження, в тому числі, по в'їзду в нашу країну, повідомляє Страна.ua.

Ще одна тема - тарифна. Головна новина - Кабмін переніс рішення по тарифам для населення ще на місяць - до кінця серпня. Тому цінник на електрику для людей не змінюється - 1,68 гривень за кіловат.

Цікаво, що за іншими тарифами (які з осені сильно виростуть) - на опалення - в уряді скинули відповідальність на місцеву владу. Мовляв, саме вони приймають рішення по тарифам, а значить, повинні дивитися чи ефективно працюють комунальники і, якщо що, вживати заходів.

Нові карантинні обмеження

В Україні знову починають закручувати карантинні гайки. З подачі МОЗ Кабмін затвердив постанову, згідно з якою вводяться такі обмеження:

В'їзд з-за кордону для українців - з тестом ПЛР або самоізоляцією (повертається додатки "Дії" "Вдома"). Якщо є хоча б одна доза вакцини, ніяких обмежень не буде. Але якщо людина в останні 7 днів був в РФ або Індії (де бушує штам Дельта), то невакциновані громадяни зобов'язані відсидіти 14 днів на самоізоляції (здати тест і не проходити самоізоляцію не можна).

В'їзд для іноземців в Україну - тільки з повним курсом вакцинації або негативним тестом ПЛР. Для в'їжджаючих з Росії або Індії - 14 денна самоізоляція.

Якщо тест, з яким в'їжджають в Україну виявиться позитивним - буде обсервація або самоізоляція (при потребі - лікування), а також епідеміологічне розслідування з тестуванням контактних осіб.

Окремі зміни по роботі шкіл в регіонах, які вилетять із зеленої зони. Працювати вони зможуть тільки за умови, що вакциновано не менше 80% персоналу.

Постанова набуде чинності через 7 днів з моменту публікації.

Колючий дріт для Литви

На Кабміні було термінове питання - про гуманітарну допомогу Литві. Допомогу запросила Литва - в зв'язку із загостренням ситуації на кордоні з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів. Допомога України буде полягати в поставках колючого дроту для зміцнення литовського кордону.

Електроенергія по 1,68 гривень до вересня

Час "Ч" по тарифам на електроенергію для населення знову відсувається. Кабмін сьогодні затвердив проект про перенесення скасування ПСО по цінниках на електрику для людей ще на місяць.

Таким чином, до 1 вересня фіксується діючий тариф - 1,68 гривень за кіловат.

Як зазначено в пояснювальній записці, це пов'язано з необхідністю захистити споживачів в "нестабільну економічну ситуацію через поширення коронавірусної хвороби".

Також, що цікаво, в пояснювальній записці прослизнула цифра - як можуть зрости ціни на електроенергію для населення з запуском ринку. Зазначено, що, якби тарифи відпустили, як і планувалося, з 1 серпня, то для всіх побутових споживачів, в тому числі, незахищених категорій, ціна може вирости "дворазово".

Тобто, вимальовується тариф в 3,36 гривень. Хоча такий високий цінник до останнього часу в варіантах перегляду тарифів, які обговорював ринок, фігурував хіба що для споживачів, які споживають дуже багато електрики.

Є різні моделі підвищення тарифів, в тому числі, в залежності від норм споживання, І, нібито, для тих, хто споживає мало (до 100 кіловат) тариф можуть навіть знизити до 90 копійок за кіловат.

У Міненерго зазначили, що проводять наради з НКРЕ і учасниками ринку за тарифами. І зараз, нібито, завершується напрацювання механізму по "удосконалення ПСО" за рахунок скорочення субсидування побутових споживачів і посилення захисту малозабезпечених споживачів. Але цей процес нешвидкий, тому дату "Ч" знову вирішили відкласти.

Тобто, судячи з усього, ПСО залишиться, але в зміненому вигляді. Ніякого ринку електроенергії для населення поки не буде. Тариф прив'яжуть до норм споживання, але якою буде "стеля" за тарифом - поки до кінця не зрозуміло. Можливо це буде 3,36 гривень за кіловат.

Цікаво, що Кабмін залишив собі можливість для ще однієї відстрочки по тарифам. У змінах до чинної постанови зазначено, що його термін закінчується не 31 липня, а аж 30 вересня. Тобто, тарифи можуть поміняти з 1 жовтня

У регіонах буде складніше будувати

Кабмін схвалив законопроект про погодження містобудівної документації.

Нововведень кілька. По-перше, пропонується внести зміни до земельного кодексу: при отриманні дозволу на забудову ділянки компаніям доведеться звертатися до виконавчого органу місцевої влади з питань містобудування та архітектури, а, якщо земля знаходиться за містом - райради.

Ця зміна вноситься так як змінилися розпорядники землі - недавно на місця передали території, які раніше контролювали центральна влада. Тобто, тепер по приміській забудові потрібно буде домовлятися на місці.

По-друге, при місцевих органах влади хочуть створити спеціальні містобудівні та архітектурні поради - дорадчі структури, які будуть працювати на громадських засадах.

По-третє, прописано, що керівники містобудівних департаментів місцевих органів влади повинні призначатися на посади виключно через конкурси. Переможець буде за сумісництвом також головним архітектором населеного пункту.

При цьому окремо прописано, що управління з містобудування та архітектури повинні бути в кожної ОТГ, тоді як на сьогоднішній день їх має тільки близько 200 територіальних громад з більш ніж тисячі. Таким чином в регіонах хочуть посилити контроль за виконанням містобудівного законодавства. Що може істотно ускладнити життя забудовникам.

Ветеранам уріжуть виплати

Уряд пропонує переписати правила отримання грошової допомоги ветеранам, яка видається щорічно напередодні 9 травня (як правило, 5 травня). Зараз такі виплати - від 3 до 10 мінімальних пенсій (мінімальна пенсія - близько 1,8 тисяч гривень). Але точні суми і порядок виплат щорічно встановлював Кабмін - за можливостями бюджету.

У новому законопроекті пропонують конкретно прописати - хто і на які суми може розраховувати. Але при цьому самі суми хочуть урізати.

Зокрема, в проекті вказано, що учасникам бойових дій виплачується разова допомога в розмірі 85% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на сьогодні це 1575,9 гривень, але сума буде змінюватися, так як цифри по прожитковому мінімуму регулярно переглядають).

Ветеранам з інвалідністю 1 групи будуть покладені виплати по 255% від прожиткового мінімуму (4,7 тисяч гривень), 2 групи - 225% (4,2 тисячі), 3 групи - 195% (3,6 тисяч).

Також учасникам війни додатково покладено виплата 35% від прожиткового мінімуму (близько 650 гривень). На таку ж суму можуть розраховувати колишні в'язні концтаборів.

Вдовам ветеранів хочуть платити 55% від прожиткового мінімуму (близько тисячі гривень).

Всі разові виплати будуть перераховувати разом з пенсією.

Як видно, ні по одній категорії одержувачів допомоги суми в 3-10 мінімальних пенсій, що на сьогоднішній день складає від 5,4 до 18 тисяч гривень, не фігурують. Хоча, варто відзначити, що реально в останні роки платять менше.

Наприклад, в цьому році ветеранам з інвалідністю виплатили до 9 травня по 3,3-4,4 тисячі, учасникам війни по 612 гривень, членам сімей загиблих - по 966 гривень і т.д. Але за законодавством можливість отримання більших виплат все ж таки зберігалася. А зараз і її пропонують прибрати.

Бізнес готують до перевірок по-новому

В Україні можуть посилити відповідальність за порушення під час перевірок бізнесу. Відповідний законопроект погодив Кабмін.

Так, якщо за підсумками перевірки прийнято неправомірне рішення (і це буде доведено в суді), перевіряючим загрожує штраф від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів (4,25- 8,5 тисячі). Зараз за порушення максимальні штрафи - 50-100 неоподатковуваних мінімумів.

Тобто, штрафні санкції для контролерів хочуть збільшити в 5-10 разів. Якщо такі ж дії будуть здійснені повторного протягом року, то штрафи можуть вирости до 500-1000 неоподаткованих мінімумів (зараз - 100-150 мінімумів).

При цьому в проекті є неприємний сюрприз для бізнесу. У чинному законодавстві вказано, що порушенням вважається проведення планових перевірок без своєчасного письмового попередження суб'єктів господарювання. З нового проекту цю норму викреслили. Тобто, тепер контролери можуть приходити до підприємців без попередження.

Кабмін також погодив ще один проект по перевіркам - про основні засади державного нагляду. У ньому, зокрема, зазначено, що суд має повноваження зобов'язати підприємство допустити перевіряючих.

Позови з приводу недопуску на об'єкт з перевіркою контролери можуть подавати протягом 5 днів з моменту, коли їм дали від воріт поворот. А суд повинен винести вердикт у такій справі всього за три робочих дні (на апеляцію відводиться ще 5 днів)

Офіційну статистику перепишуть

Україна переходить на європейські норми збору і обробки статистичної інформації.

Кабмін повинен був сьогодні узгодити новий законопроект "Про офіційну статистику", який, як зазначено в пояснювальній записці, розроблений в рамках гармонізації українського законодавства з європейським. Але його в останній момент зняли з порядку денного, пообіцявши винести на розгляд Кабміну найближчим часом.

Фактично документ написаний не з нуля - пропонується просто внести ряд правок до чинного закону про статистику,

Зокрема, з нього пропонується прибрати ряд термінів. В тому числі, головний - що таке офіційна статистика. Зараз зазначено, що державна статистика - це централізована системи збору, обробки, аналізу статистичної інформації. При новому формулюванні зазначено, що виробники офіційної статистики - це органи державної статистики та інші уповноважені органи. Вони повинні розробляти методологію, збирати й аналізувати інформацію.

В останню, що цікаво, внесли також індивідуальні дані - дані про фізичних або юридичних осіб і ФОПів. Раніше в переліку статданих цього пункту не було. Тобто, Держстат зможе збирати максимально докладні дані - аж до інформації про кожного громадянина і компанії. Також передбачена пряма ідентифікація для респондентів при зборі інформації (аж до домашньої адреси).

Правда, в проекті прописана заборона використовувати отриману інформацію для інших цілей, крім статистичних. Але як він буде виконуватися на практиці - незрозуміло.

Також зазначено, що офіційна статистика повинна бути максимально оперативною та точною, аналізувати, крім іншого, соціально-економічні, демографічні, екологічні процеси в Україні і регіонах.

В'їзд в Україну за відбитками пальців

Кабмін змінив правила оформлення віз для в'їзду в Україну і транзиту. Головне нововведення - українські візи для іноземців будуть біометричними.

Зокрема, у іноземців братимуть відбитки пальців обох рук і фотографуватимуть на спеціальному обладнанні (потім це фото "вшивається" в візу).

Нові правила дозволять посилити контроль за міграційними потоками та посилити боротьбу з підробленими документами, - йдеться в пояснювальній записці.

У ній також зазначено, що будуть потрібні кошти для закупівлі обладнання з фіксування біометричних даних, але точна сума не фігурує. Відзначається, що додаткове фінансування з бюджету не знадобиться - закупівлі обладнання будуть проведені за рахунок уже виділених коштів на функціонування інформаційно-консультаційних систем консульської служби.

Авто для інвалідів візьмуть під контроль

Кабмін своєю постановою змінив порядок використання бюджетних коштів на закупівлю автомобілів для інвалідів. Як зазначено в пояснювальній записці, за підсумками аналізу використання таких авто в 2018-2019 роках було виявлено "неефективне використання більшості транспортних засобів" . Тому вирішили посилити контроль за цільовим використанням коштів.

"Посилення контролю" буде своєрідним - авто стануть передавати тільки у тимчасове користування - всього на 2 роки з правом продовження терміну, якщо будуть докази, що машини використовуються "ефективно". Йдеться про авто спеціального призначення, які виділяються реабілітаційним центрам, протезно-ортопедичним підприємствам, виконкомам місцевих рад для перевезення людей з інвалідністю.

Також буде проводитися постійний моніторинг щодо цільового використання авто (стануть перевіряти скільки людей перевозять, як обслуговується автомобіль тощо). Також до перевезення маломобільних груп населення можуть допускатися прихильник перевізники - за рішенням спеціальних комісій органів соцзахисту.

Чиновникам переглянули зарплати

Кабмін переглянув посадові оклади для чиновників органів місцевого самоврядування. Правда, не для всіх. Підвищаться доходи тільки найбільш низькооплачуваних чиновників - фахівців. Зараз їм платять 4,5 тисячі гривень, а будуть платити 4670 гривень на місяць.

При цьому більш високооплачувані представники місцевої влади залишилися на колишніх окладах. Зокрема, для київського міського голови збереглася ставка в 19360 гривень на місяць, а для першого зама - 16940. Начальники управлінь, як і зараз, будуть отримувати 10550 гривень на місяць, а начальники відділів - по 8800 гривень і т.д.

Змінилися оклади для працівників апарату районних і міських рад.

Так, глава ради буде отримувати 15520 гривень замість 15 тисяч, заступник 12 125 замість 12 тисяч. Для завідувачів секторами оклади підвищили з 6 тисяч до 6300, для провідних фахівців - з 4450 до 4670 гривень. Фахівці в залежності від категорії отримуватимуть на 200-300 гривень більше (4540-4630 гривень).

Також переписали ставки для працівників виконкомів міст і територіальних громад.

Нагадаємо: зараз суми різняться в залежності від розмірів населеного пункту. Ця залежність залишилася, але різниця в окладах для чиновників великих і дрібних міст зменшилася.

Наприклад, міський голова в місті з населенням понад 900 тисяч чоловік, як і зараз, буде отримувати 16940 тисяч, а для його колеги, керуючого населеним пунктом до 15 тисяч чоловік оклад виросте з 11500 до 12 тисяч. Для старост максимальний оклад зменшується з 13,8 тисяч до 12,7 тисяч, а мінімальну планку підвищать з 9500 до 10 000.

Начальники відділів у виконкомах невеликих міст можуть розраховувати на надбавку в 300 гривень, тоді як для їхніх колег в мегаполісах нічого не змінюється - оклад, як і зараз, - 7400.

Правила перетину лінії розмежування оновили

Кабмін прийняв постанову, згідно з якою особи, які в'їжджають на територію України від лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях і пункті пропуску з Криму (в Херсонській області), мають право на безкоштовне перевезення пасажирським транспортом в обох напрямках.

Зараз такі перевезення організовуються для працівників підприємств і організацій, студентів і організованих груп пасажирів. Але в новій постанові включили також людей, які перетинають пропускні пункти без авто.

Електроенергія для "Укрзалізниці"

"Укрзалізниці", яка нещодавно зупиняла поїзда через проблеми з електроенергією, спростили закупівлі на оптовому ринку електричної енергії за двосторонніми договорами. Але на пільги можуть розраховувати і інші держпідприємства.

У новій постанові Кабміну зазначено, що виробники електроенергії можуть продавати на електронних аукціонах відразу по 100 лотів електроенергії з терміном відпустки протягом 36 місяців підприємствам зі 100% державною часткою в статутному капіталі.

Тобто, обсяги електроенергії і ціна (яка останнім часом сильно впала) можуть фіксуватися відразу на три роки. При цьому для таких компаній відкривається лазівка - 20% "зайвої" електроенергії вони зможуть продавати іншим учасникам ринку.

Школярам додали олії, насіння і горіхів

У раціон харчування в школах, дитсадках і дитячих оздоровчих закладах з подачі Міністерства охорони здоров'я внесли зміни. Зокрема, як зазначено в пояснювальній записці, зараз передбачено використання рафінованої олії, що містить більше 50% мононенасичених і менше 40% поліненасичених жирів. Під це визначення не потрапляють кукурудзяна і соняшникова олії.

Тому норму переписали. Також в раціон додали насіння і горіхи і змінили норми за часткою певних продуктів. Так, зараз прописана вимога про наявність порцій овочів, тепер до них додалися і фрукти або ягоди.

При цьому норму по овочах і фруктах на тиждень урізали з 7 порцій до п'яти. Але додали ще одну порцію сухофруктів.

Новий план вакцинації від ковіду

В Національний план вакцинації від ковіда Кабмін вніс ряд змін. Як зазначено в пояснювальній записці, їх внесли з урахуванням фактичних темпів вакцинації (близько 4,3 млн на 21 липня) і поновлення графіка поставок вакцин, в тому числі, додаткової закупівлі в цьому році 20 млн доз вакцини від Пфайзер і 5,3 млн доз Коронаваку.

У порівнянні з чинним планом, мінімальні обсяги вакцинації, заплановані на цей рік, не змінюються - 47,9 млн. Але змінилася розбивка по місяцях. Раніше більше ніж по 5 млн доз планувалося на травень і червень, але цей графік провалиться. У червні реально введено тільки близько 1,6 млн доз, в липні буде близько 5,4 млн (у колишньому плані - 5,7 млн)

У зв'язку з цим збільшили плани на решту місяців. У серпні замість прописаних раніше 5,6 млн доз хочуть ввести 6 млн, у вересні - 8,2 млн (в колишньому графіку - близько 5,7 млн). В цілому аж до грудня 2021 року план на кожен місяць - до 8,5 млн доз.

Також розписано які будуть вакцини і скільки їх закуплять за бюджетні гроші.

Відзначимо, що загальні закупівлі за державний кошт різко зростають - з 13,9 млн до 39,2 млн доз. За програмою Covax теж надійде трохи більше вакцин - близько 8,2 млн доз замість очікуваних раніше 8 млн. Тобто, загальна кількість вакцин на цей рік - близько 47,4 млн. Але цього все одно мало, щоб виконати план по вакцинації, по якому потрібно ще на 500 тисяч доз більше.

Що стосується самих вакцин, то в списку три вакцини - Новавакс Астра Зенека і Пфайзер. Модерна, якою зараз також прищеплюють українців, в графіку вакцинації взагалі не фігурує.