Дорогі дороги: що буде з ціною на проїзд

Завершення передачі доріг інвестору в рамках державно-приватного партнерства (ДПП) може відбутися в 2023 році, а конкурси по ним можуть бути запущені до кінця 2022 року, повідомляє УНИАН.

Про це розповіла заступник Міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Ганна Юрченко на зустрічі з журналістами.

"Ми думаємо, що в найближчі кілька місяців ми отримаємо ТЕО по першій дорозі. Потім поступово, десь з проміжком в 2-3 місяці, будуть з'являтися інші такі документи... до кінця наступного року може бути проведений перший конкурс" , - сказала вона.

На уточнююче запитання УНІАН Юрченко додала, що завершення передачі дороги при такому сценарії може відбутися в 2023 році.

За її словами, такі дороги залишаться безкоштовними, а держава з Дорожнього фонду компенсуватиме витрати Інвестора на ремонт і обслуговування. Така компенсація може надаватися протягом тривалого періоду, про який попередньо повинні домовитися Держава та інвестор.

"Плата за проїзд не стягується, інвестиції повертаються державою" , - сказала вона.

Юрченко акцентувала увагу на тому, що модель ДПП відрізняється від концесії тим, що в ДПП мова йде про існуючу дорогу, за проїзд по якій не потрібно буде платити. Інвестор буде заробляти за рахунок компенсації з держбюджету і розвитку придорожньої інфраструктури. Концесія ж передбачає будівництво інвестором дороги з нуля, за проїзд по якій він зможе стягувати плату.

Державно-приватне партнерство в дорожній сфері

У жовтні 2020 року Міністерство інфраструктури назвало перші шість доріг загальною протяжністю 1,5 тис.км, які були відібрані для реалізації пілотних проектів програми державно-приватного партнерства в дорожній сфері.

Зокрема, Мінінфраструктури планує здійснити такі пілотні проекти: поточний і капітальний ремонт дороги Харків - Дніпро - Запоріжжя (M-29, M-04, M-18) з орієнтовним обсягом стартових інвестицій в 370 млн дол.; поточний ремонт дороги Бориспіль-Полтава (М-03) з орієнтовним обсягом інвестицій 180 млн дол.; реконструкція, капітальний і поточний ремонти і будівництво нового об'їзду населеного пункту на дорозі Херсон-Миколаїв (М-14) з орієнтовним обсягом інвестицій в 310 млн дол.

Крім цього, планується реалізація пілотних проектів з капітального та поточного ремонту дороги Київ-Житомир-Рівне (М-06) з орієнтовним обсягом стартових інвестицій в 370 млн дол.; з реконструкції, поточного та капітального ремонту дороги Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19) з орієнтовним обсягом інвестицій у 240 млн дол., а також з реконструкції, капремонту і будівництва нового об'їзду населеного пункту на дорозі Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11) з орієнтовним обсягом інвестицій в 290 млн дол.