Суд може конфіскувати елітне житло нардепа від "Батьківщини"
Суд 12 серпня розгляне позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до народного депутата від "Батьківщини" Михайла Волинця щодо конфіскації елітної квартири, повідомляє УНИАН.
Як повідомляє пресслужба САП, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті цивільний позов прокурорів про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн грн, що належить народному депутату, та стягнення її в дохід держави.
Засідання призначено на 13:15 12 серпня 2021 року.
Нагадаємо, прокурорами САП за сприяння ДБР та з урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації зроблено висновок, що народний депутат 9-го скликання у 2020 році придбав трикімнатну квартиру у Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього виявилося близько 3 млн грн, яких не вистачало для такої купівлі, зважаючи на розмір законних доходів депутата.
У разі доведення прокурором такої різниці, відповідач у змагальному процесі в порядку цивільного судочинства муситиме довести законність походження коштів, використаних на придбання квартири, інакше її може бути стягнуто в дохід держави.
Справа САП проти Волинця: що відомо
- Журналісти програми "Схеми" (проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший") виявили, що у червні 2020 року Волинець продав двокімнатну квартиру у Києві на Подолі за 4 млн грн й одразу придбав нове житло, з у півтора раза більшою площею в комплексі "Бульвар фонтанів" – елітній новобудові на Печерську, а також оформив на себе два паркомісця. Усе це коштувало депутату понад 7,5 млн грн.
- "Схеми" проаналізували декларації про доходи Волинця за 2019 та 2020 роки і виявили, що він не мав коштів на придбання такої квартири.
- 28 травня 2021 року у САП заявили, що звернулася до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованим активом квартири Волинця та стягнення її в дохід держави.
- У коментарі Волинець заявив, що звинувачення у купівлі квартири на нібито незадекларовані мільйони є замовними. Депутат стверджував, що купив квартиру в розстрочку.