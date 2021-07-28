Кива зробив скандальну заяву про Майдан

Народний депутат від "Опозиційною платформи За Життя" Ілля Кива шкодує, що президент Віктор Янукович не розчавив Майдан танками і БТРами, повідомляє Вести.

Кива пише, що хоч і сам брав участь в Майдані, "обдурений євроінтеграцією", все-одно шкодує, що Януковичу "не вистачило духу тиснути тих, хто скакав як ідіоти".