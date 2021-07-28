Кива зробив скандальну заяву про Майдан
Народний депутат від "Опозиційною платформи За Життя" Ілля Кива шкодує, що президент Віктор Янукович не розчавив Майдан танками і БТРами, повідомляє Вести.
Кива пише, що хоч і сам брав участь в Майдані,
"обдурений євроінтеграцією", все-одно шкодує, що Януковичу
"не вистачило духу тиснути тих, хто скакав як ідіоти".
"Хоч я в 14-му і був на "майдані" обдурений "євроінтеграцією", шкода, що у нього не вистачило духу, тиснути нас, тих хто скакав як ідіоти, танками і БТРами!!! Жертв звичайно було б більше, зате країну врятували б від війни, колонізації і роздроблення. Усвідомлення і здоровий глузд приходить з часом. Потрібно все виправляти!", - написав депутат.