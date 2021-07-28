Заможні люди світу пересідають на б/у автомобілі

Пандемія коронавируса внесла серйозні корективи в життя не тільки нижчого і середнього класів населення, а й вищого. Зокрема, за минулий рік заможні люди в усьому світі стали більше купувати старих автомобілів, ніж нових, повідомляє АвтоПортал.

Особливо це видно по продажам люксових брендів на кшталт Rolls-Royce і Bentley. Так, представник американської філії Rolls-Royce Джеррі Спан, визнав, що до коронавируса 1/3 всіх продажів бренду в США становили старі машини за програмою Provenance (остання передбачає, зокрема, гарантійне обслуговування), сьогодні ж їх частка - це 75%, пише Automotive News Europe.

З Бентлі схожа історія: в період з 2016 по 2021 рік продажі старих автомобілів цієї марки зросли на 34%. А в цілому сьогодні інтерес до б / у Бентлі на 53% вище, ніж 5 років тому.

Причому справа не у відсутності грошей. Це ж підтверджує статистика продажів нових автомобілів по обидва британським маркам. Зокрема, в квітні цього року генеральний директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Схил оголосив, що перший квартал 2021 року став рекордним з продажу за всю 116-річну історію бренду. При цьому замовлення на нові машини розтягнулися на півроку вперед. У свою чергу Bentley продала в 2020 році на 30% більше нових машин, ніж роком раніше (11 206 штук).

Один з кращих періодів у своїй історії зараз переживає і Lamborghini - в італійській марці не без хвастощів заявляють, що черги за суперкарами тягнуться на 10 місяців вперед.

Так в чому ж тоді справа?

Як не дивно, здебільшого в психології. За даними Automotive News Europe, пандемія обмежила використання грошей, ускладнила поїздки і подорожі, не дозволила проводити час на ексклюзивних заходах в самих різних куточках світу. Це призвело до того, що багатьох людей з'явилося більше часу, вони стали відкладати додаткові гроші і компенсувати вищезгадані втрати покупкою нових речей, в тому числі, розкішних автомобілів. Крім того, змінилося ставлення до життя - вищезгаданий представник Rolls-Royce відзначає, що все більше людей хочуть використовувати те, що вони можуть собі дозволити, і дотримуються позиції «Я хочу це тут зараз». Вони не хочуть чекати нових машин по півроку-рік і з задоволенням їздять на не менше ексклюзивних автомобілях з пробігом. Ну а приємним бонусом є раціональність покупки «беушкі»: купуючи старі Роллс, покупці також уникають знецінення: наприклад, той же Wraith втрачає 20% своєї вартості, як тільки виїжджає з салону, і - 40% після п'яти років володіння.