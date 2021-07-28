Синоптик розповіла, коли відступить спека

Синоптик Наталія Діденко розповіла, коли відступить спекотна погода і в Україну прийде прохолода.

Про це синоптик повідомила на своїй сторінці в Facebook.

За прогнозом Діденко, спекотна погода триматиметься в Україні до початку наступного тижня. Істотне зниження температури очікується 3 серпня.

Однак варто зазначити, що завтра, 29 липня, в Україні будуть спостерігатися короткочасні дощі, які принесуть трохи свіжого повітря.