Синоптик розповіла, коли відступить спека

Синоптик розповіла, коли відступить спека

Синоптик Наталія Діденко розповіла, коли відступить спекотна погода і в Україну прийде прохолода.

Про це синоптик повідомила на своїй сторінці в Facebook.

За прогнозом Діденко, спекотна погода триматиметься в Україні до початку наступного тижня. Істотне зниження температури очікується 3 серпня.

Однак варто зазначити, що завтра, 29 липня, в Україні будуть спостерігатися короткочасні дощі, які принесуть трохи свіжого повітря.

"Спека часом дошкульна, але треба погодитися, що це не +35 ... + 39 ºC, які недавно гризли, пекли і кусали. І ночі вже явно милосердніші, з вікна нічне повітря - хоч пий. Літо зараз особливо хороше", - пише Діденко.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics