Синоптик розповіла, коли відступить спека
Синоптик Наталія Діденко розповіла, коли відступить спекотна погода і в Україну прийде прохолода.
Про це синоптик повідомила на своїй сторінці в Facebook.
За прогнозом Діденко, спекотна погода триматиметься в Україні до початку наступного тижня. Істотне зниження температури очікується 3 серпня.
Однак варто зазначити, що завтра, 29 липня, в Україні будуть спостерігатися короткочасні дощі, які принесуть трохи свіжого повітря.
"Спека часом дошкульна, але треба погодитися, що це не +35 ... + 39 ºC, які недавно гризли, пекли і кусали. І ночі вже явно милосердніші, з вікна нічне повітря - хоч пий. Літо зараз особливо хороше", - пише Діденко.