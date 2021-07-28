Кабмін призначив Чауса головою Чернігівської ОДА

Кабінет Міністрів України погодив призначення В'ячеслава Чауса на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Чаус є заступником генерального директора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування" групи "Нафтогаз".

Кабмін також погодив звільнення Анни Коваленко з посади голови облдержадміністрації.

Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Зеленський представив голову Чернігівської обласної державної адміністрації, екс-заступника керівника Офісу президента Анну Коваленко.