Кабмін призначив Чауса головою Чернігівської ОДА
Кабінет Міністрів України погодив призначення В'ячеслава Чауса на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА), повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
Чаус є заступником генерального директора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування" групи "Нафтогаз".
Кабмін також погодив звільнення Анни Коваленко з посади голови облдержадміністрації.
Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Зеленський представив голову Чернігівської обласної державної адміністрації, екс-заступника керівника Офісу президента Анну Коваленко.