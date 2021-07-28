Кабмін змінив умови роботи шкіл після виходу із "зеленої" зони

У разі, якщо регіони в Україні будуть переходити із "зеленої" в будь-яку іншу зону карантину, там можуть не закривати заклади освіти. Про це в ході засідання уряду в середу, 28 липня, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Страна.ua.

Однак для цього потрібно, щоб 80% їх співробітників були вакциновані.

Тобто, за словами керівника МОЗ, якщо регіон з "зеленої" перейде в "жовту", "помаранчеву" або навіть "червону" зону, установи освіти там зможуть продовжити роботу. Для цього в них має бути повністю щеплено від коронавірусу від 80% співробітників.