Поліція отримала повідомлення про замінування ЧАЕС

У поліцію надійшло повідомлення про замінування Чорнобильської атомної електростанції і можливий вибух. Про це посилаючись на Державне агентство з управління зоною відчуження, повідомляє Вести.

Звістка про мінування надійшло близько 13 години.

"Підрозділи поліції спільно з підрозділами СБУ та безпекою ЧАЕС оперативно відреагували на інформацію, перекрили всі КПП Чорнобильської зони, повідомили підприємства про можливу загрозу і підвищену увагу в зв'язку з введеними заходами безпеки.

На даний момент інформація перевіряється, відпрацьовуються ділянки можливого правопорушення, пріоритетним напрямком дій є безпека людей, які в даний момент знаходяться в Зоні відчуження", - йдеться в повідомленні Державного агентства.

На підприємстві оголошений режим аварійної готовності, виконані необхідні заходи щодо захисту персоналу, виконуються заплановані заходи щодо запобігання терористичної загрози.