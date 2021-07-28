Стало відомо, хто загинув в авіакатастрофі на Прикарпатті

Поліцейські в Івано-Франківській області встановлюють обставини падіння спортивного літака моделі WT-10 Advantic у селі Шепарівцях Коломийського району, внаслідок чого загинули чотири людини, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"До чергової частини о 13:40 надійшло повідомлення про те, що в селі Шепарівцях Коломийського району на приватний будинок упав спортивний літак. Унаслідок загинув пілот і три пасажири. На момент аварії в будинку, який загорівся, людей не було. За попередньою інформацією, на борту перебували пілот, житель Прикарпаття, і троє пасажирів-іноземців", - ідеться в повідомленні на сайті поліції Івано-Франківської області.

Зазначається, що наразі на місці інциденту працюють слідчо-оперативна група обласної поліції, експерти-криміналісти та інші екстрені служби, встановлюють усі обставини аварії.

За результатами першочергових слідчих дій буде ухвалено рішення про правову кваліфікацію події.

За даними місцевих ЗМІ, загинув професійний льотчик, інструктор і співвласник аеродрому малої авіації в Коломиї Ігор Табанюк.