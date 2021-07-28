Міжбанк: падіння долара змінилося зростанням

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку зниження котирувань безготівкового долара змінилося зростанням після того, як Національний банк знову вийшов з інтервенцією за методом «вибору кращої ціни» і купив близько 20 млн доларів в районі 26,84 гривень.

Учасники торгів побачили в діях НБУ бажання загальмувати зниження на поточних значеннях. Спекулянти кинулися фіксувати прибуток за своїми операціями; це викликало зростання котирувань до 26,94 гривень на покупку і 26,98 гривень на продажу. «Гасити» ажіотаж вийшов «Укргазбанк»: його продаж валюти заспокоїв покупців і змусив вичікувати продавців теж виставити свої заявки.

Дуже цікаво зараз на готівковому ринку. Вранці цінник опустився до 26,92-26,93 гривень - за такою ціною готівкового «американця» продавали великі оптові обмінники столиці. Стрибок безготівкового долара на міжбанку поки не позначився на настроях готівкового, тому що основна маса клієнтів вже налаштувалася на спадний тренд по долару. Правда, в деяких містах курс виріс на пару копійок в порівнянні з ранковими котируваннями, але говорити про розворот або навіть корекції падіння поки рано.

Євро на FOREX, що виріс вчора до позначки 1,1840 долара, сьогодні опустився до 1,1800 долара. Готівковий євро, як і долар, не встигає реагувати на різкі коливання: в першій половині дня його продають по 31,72-31,75 гривень, хоча місцями вже підняли цінник до 31,80 гривень.

Російський рубль в першій половині дня зміцнився з 73,80 до 73,40 рублів за долар. У Києві стабільність: як і вчора, більшість обмінних пунктів продають готівковий рубль по 3,65 гривні за 10 рублів; знову з'явилися пропозиції по 3,64 гривні за 10 рублів.