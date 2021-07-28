У Bellingcat пообіцяли "невдовзі" опублікувати фільм про "вагнерівців"

Документальна стрічка міжнародної групи розслідувачів Bellingcat про можливу спецоперацію із затримання бійців російської ПВК "Вагнер" буде опублікована найближчим часом.﻿ Про це заявив один з розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв, повідомляє Суспільне.

"Завтра фільму точно не буде. Завтра маємо важливу справу у Берліні, яку висвітлюємо. Але буде невдовзі", – заявив Грозєв.

Журналісти Bellingcat розпочали зйомки фільму про начебто зірвану міжнародну операцію із затримання "вагнерівців" у січні 2021 року. В березні знімальна група працювала в Україні, записувала показання свідків та опрацьовувала документи.

Реліз фільму кілька разів переносився. У Bellingcat називають причиною затримок труднощі, викликані карантинними обмеженнями.