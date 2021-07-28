Chevrolet Camaro замінять електромобілем

Ідуть легенди, а в місці з ними і епоха маслкар. Чутки про те, що нинішнє покоління Chevrolet Camaro буде останнім, ходять вже кілька років. Тепер же з'явилися подробиці: як з'ясувало видання Automotive News, на зміну маслкар вже в 2024 року прийде батарейний седан, повідомляє Autoconsulting.

За новими даними, Chevrolet готує на заміну Camaro якийсь спортивний Електроседан, причому з великою часткою ймовірності, четирехдверка успадкує культове ім'я. Опитані журналістами експерти ринку припускають, що далеко не всі фанати Camaro оцінять такий крок, і з переходом на електрику і новий тип кузова продажу просядуть. Втім, компанія зможе повернути свої позиції, коли електрокари стануть масовим явищем.

Тим часом, інсайдери повідомляють, що в General Motors не бачать перспектив Camaro в його нинішньому вигляді - розробка маслкар нового покоління просто недоцільна через низькі продажі в останні кілька років.

За даними Сarsalesbase.com, в 2017 році модель розійшлася в США в кількості 67,9 тисяч примірників, а потім продаж знижувався з року в рік: в 2018-м реалізували 50,9 тисячі машин, в 2019-м - 48,2 тисячі штук, а в 2020-м - 29,7 тисячі Camaro. У першому кварталі 2021 американці придбали сім тисяч автомобілів, а в другому - всього 2,7 тисячі.

На жаль. Епоха маслкар відходить у минуле.