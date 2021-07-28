Через лінію розмежування планують запустити безкоштовні перевезення

Кабінет міністрів України планує поліпшити умови перетину лінії розмежування з тимчасово непідконтрольними Києву частинами Луганській і Донецькій області і Кримом, повідомляє Страна.ua.

Йдеться про безкоштовні перевезеннях для тих, хто переходить лінію розмежування.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду в середу, 28 липня.

Глава українського уряду розповів, що на сьогоднішній день під час перетину лінії розмежування українці, в тому числі і літні люди і люди з обмеженими можливостями, повинні проходити пішки досить великі відстані.