У Кремлі прокоментували заяви Байдена про економіку РФ
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяви президента США Джо Байдена про те, що у РФ нічого немає, крім ядерної зброї і нафтогазової сфери, повідомляє Кореспондент.
"Вони (заяви) як мінімум невірні по своїй суті... Очевидно, що президент США озвучує посили, які готуються його апаратом. Тут у наявності помилкове знання і розуміння сучасної Росії. Так, Росія - це найбільша ядерна держава, і так, це країна, де досить великий нафтогазовий сектор. Але стверджувати про те, що у РФ більше нічого немає, в корені невірно", - заявив він.
Пєсков констатував, що США поки залишаються партнерами, а опонентами Росії.
"Навряд чи можна назвати зараз партнерами. Швидше, це наші опоненти. Поки ніяких партнерських програм і відносин немає, на превеликий жаль. Хоча президент Путін неодноразово демонстрував політичну волю на нормалізацію цих відносин", - сказав він.
Пєсков додав, що відрадним поки є лише той факт, що РФ і США
"від пікірування перейшли до переговорів, які супроводжуються подальшим пікіруванням".