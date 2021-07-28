У Кремлі прокоментували заяви Байдена про економіку РФ

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяви президента США Джо Байдена про те, що у РФ нічого немає, крім ядерної зброї і нафтогазової сфери, повідомляє Кореспондент.

"Вони (заяви) як мінімум невірні по своїй суті... Очевидно, що президент США озвучує посили, які готуються його апаратом. Тут у наявності помилкове знання і розуміння сучасної Росії. Так, Росія - це найбільша ядерна держава, і так, це країна, де досить великий нафтогазовий сектор. Але стверджувати про те, що у РФ більше нічого немає, в корені невірно" , - заявив він.

Пєсков констатував, що США поки залишаються партнерами, а опонентами Росії.

"Навряд чи можна назвати зараз партнерами. Швидше, це наші опоненти. Поки ніяких партнерських програм і відносин немає, на превеликий жаль. Хоча президент Путін неодноразово демонстрував політичну волю на нормалізацію цих відносин", - сказав він.