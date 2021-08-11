Як не заразитися гепатитом при манікюрі або у відпустці

Незахищений секс або манікюр нестерильним інструментом може стати причиною зараження гепатитом. Чи хвороба небезпечна і як її уникнути – в матеріалі, повідомляє Сегодня.

Одні типи вірусів гепатиту взагалі можуть ніяк не виявитися після зараження, а ось інші – підірвати ваше здоров'я на багато років. Причому, влітку підвищується ймовірність "підчепити" будь-який з типів гепатиту. Час розібратися у всіх подробицях цієї досить поширеної хвороби. Допомогла нам в цьому лікар-інфекціоніст Олена Бідованец .

Гепатит і жовтяниця – це одне й те саме?

Вірусів гепатиту кілька: вони все вражають печінку, але згубний їх вплив на організм різне. Всього вірусів п'ять: В і С найнебезпечніші з них, і саме їх люди звикли називати "жовтухою". Хоча та сама "жовтяниця" – це гепатит типу А; ще є типи D і Е. Люди взагалі мало знають про відмінності між вірусами гепатиту, не розуміють небезпеки цього захворювання.

Так в чому ж різниця між типами гепатиту?

Наприклад, при зараженні гепатитом А через немиті овочі або фрукти людина може відчути симптоми харчового отруєння: пронос, нудоту, слабкість, іноді відкривається блювота. А може і нічого не відчути, лише тільки легке нездужання або невеликий розлад травлення. Гепатит типу А не є небезпечним для людини настільки, наскільки типи В і С.

Цими типами гепатиту можна заразитися при контакті зі слизовими оболонками або пошкодженої шкірою. Наприклад, під час заняття сексом без презерватива, при контакті з погано обробленими інструментами – під час манікюру або нанесення тату. Такі випадки хоч і рідкісні, але бувають. А ось заражаються гепатитом при ігноруванні презервативів – набагато частіше.

Робіть манікюр тільки в салонах з хорошою репутацією і стерильними інструментами.

Підступність гепатиту В і С в тому, що його симптоми проявляються не відразу, в цей час людина може заразити інших людей. Ці види гепатитів викликають важкі ускладнення: цироз і рак печінки, тому їх потрібно обов'язково правильно діагностувати і лікувати. Але навіть після курсу терапії така людина не зможе бути, наприклад, донором, тому що великий ризик заразитися при переливанні інфікованої крові. Але набагато краще – дотримуватися заходів профілактики та уникнути зараження.

Які ж симптоми гепатитів і як не захворіти

При зараженні гепатитом А симптоматика може бути стертою, при інфікуванні ж типами В і С навіть через місяць і більше з'являються:

стомлюваність, сильна слабкість,

нудота, блювота, пронос,

темніє сеча, стає "пивного" кольору, кал стає світлим, майже білим,

слизові оболонки, склери очей (білки) і шкіра стають жовтого кольору.

Проти гепатиту В існує вакцина, вона безкоштовна і робиться ще в дитячому віці. Проти типу С вакцини немає, але зараз цей типу добре піддається терапії. З одним "але" – приймати ліки доведеться від 3 до 6 місяців. Уникнути гепатиту А допоможе дотримання особистої гігієни.

В цілому: ретельно мийте фрукти, овочі, пийте бутельовану або кип'ячену воду (не з-під крана), не купуйте продукти з рук на пляжах або на стихійних ринках. У відпустці ризик підчепити гепатит будь-якого типу більше: ми їмо овочі й фрукти, часто купуємо їжу з рук у незнайомців, кидаємося з головою в курортні романи, забуваючи про контрацепцію.