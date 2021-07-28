Дощі заполоняють Україну: прогноз погоди на 29 липня

Дощі з грозами заполоняють усе більшу територію України. Тепер ними буде охоплено ще й східні області. При цьому, на півдні країни синоптики знову прогнозують аномальну спеку.

Отже, у четвер, 29 липня, найбільш прохолодна погода очікується на заході країни - від 26 до 29°С удень і, відповідно, на 10 позначок нижче вночі. У той же час, на Закарпатті вдень буде трохи тепліше - близько 28-30°С, уночі ж навпаки - усього 15-17°С. У центрі та на півночі очікується 28-31°С удень і від 16 до 20°С уночі. На сході та в Криму буде найбільш помірна температура - близько 30-32°С удень і від 17 до 21°С уночі. А ось на півдні буде знову аномально спекотно - удень від 32 до 35°С, уночі - 19-22°С.

Дощі та грози із заходу та півночі 29 липня доберуться й до східних областей. На півдні ж і в Криму буде хмарно з проясненнями. При цьому, на півдні очікується сильний вітер - 11-18 км/год, місцями шквали до 22 км/год, а в Криму буде найбільш спокійно - близько 4-7 км/год у середньому. У центрі, а також на півночі та на заході буде невеликий вітер від 7 до 14 км/год, на сході - 4-11 км/год у середньому, у Луганській області до 18 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 29 липня вдень в Україні, крім південних областей, очікуються грози. У західних і центральних областях, в окремих районах, - град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий). У східних, а також у Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві , 29 липня очікується температура від 19 до 31°С протягом дня, вітер 7-11 км/год і гроза.