Реальна зарплата в Україні у червні 2021 року зросла на 19,7%

Реальна заробітна плата в Україні в червні 2021 року порівняно з червнем 2020 року зросла на 12,9%, порівняно з травнем поточного року - на 5,8%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначив Держстат, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у червні порівняно з травнем-2021 збільшилася на 6%, а в річному вимірі зросла на 23,6% і становить 14313 грн, що в 2,4 разу вище за рівень мінімальної зарплати (6000 грн).

Статвідомство уточнює, що у травні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 13 499 грн, квітні – 13 543 грн, березні – 13 612 грн, лютому – 12 549 грн, січні – 12 337 грн.

За його даними, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у червні поточного року проти червня-2020 спостерігалося в Чернівецькій і Тернопільській (на 27,7%), Херсонській (на 26,3%), Волинській, Львівській та Чернігівській (на 26,1%), Рівненській (на 26%) областях, а також у Києві (на 24,8%).

Найвищий рівень середньої зарплати минулого місяця було зафіксовано в Києві – 20 455 грн, найнижчий у Кіровоградській області – 11 497 грн.

У червні 2021 року порівняно з аналогічним місяцем 2020 року заробітна плата зросла у сфері тимчасового розміщення та організації харчування на 71,3%, у сфері мистецтва, спорту і розваг - на 39,5%, інформації і телекомунікацій - на 38,4%, охороні здоров'я - на 36,7%, освіті - на 31,3%, у сфері операцій із нерухомістю - на 27,6%, в сільському і лісовому господарстві - на 24,9%, у сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 23,6%, професійної, наукової і технічної діяльності - на 20,8%, в промисловості - на 18,3%, будівництві - на 17,2%, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби - на 14%.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, частини Донецької та Луганської областей.