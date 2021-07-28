Вибухівку на території Чорнобильської АЕС не знайшли: поліція шукає "мінерів"

Інформація про мінування Чорнобильської АЕС не підтвердилася. На території станції вибухонебезпечних предметів не виявлено. Поліція шукає анонімних "мінерів", повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"При проведенні перевірки вибухових пристроїв і небезпечних речовин на території атомної електростанції виявлено не було, о 15:20 режим аварійної небезпеки знятий" , - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що після надходження сигналу про мінування Чорнобильської АЕС на станцію прибула слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції, кінологи, вибухотехніки. На підприємстві був введений режим аварійної небезпеки.

Правоохоронці взяли під посилений контроль всю 10-кілометрвую територію зону відчуження, три контрольно-пропускних пункти і патрулювали місцевість. Охорону АЕС здійснювали співробітники Нацгвардії України, також були залучені два екіпажі ДСНС.

Нагадаємо, інформація про мінування Чорнобильської АЕС надійшла вдень 28 липня. Передбачається, що повідомлення про закладений на території станції вибуховий пристрій відправили сталкери.

Автор: Дмитрий Кузнецов