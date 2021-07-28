Україна отримала найбільший контракт на виробництво ракет Р-27

Київський виробник ракет "Артем" повідомив, що отримав від неназваного замовника контракт на 200 мільйонів доларів на виробництво ракет середньої дальності Р-27, повідомляє Defense Blog.

Як повідомив директор компанії «Артем» Володимир Зимін, «компанія отримала передоплату і приступила до виконання найбільшого за останні 10-15 років контракту на поставку ракет Р-27 на суму понад 200 мільйонів доларів».

Неназваний азіатський замовник, імовірно Індія або Індонезія, уклав з "Артемом" контракт на поставку партії ракет середньої дальності, призначених для перехоплення і знищення ворожих пілотованих літаків, безпілотних цілей і крилатих ракет в дальньому та ближньому повітряному бою.

Р-27 (за класифікацією НАТО AA-10 Alamo) - це сімейство ракет класу "повітря-повітря", розроблене російським конструкторським бюро "Вимпел" і побудоване російською фірмою "Вимпел" та українським "Артемом".

Він призначений для установки на винищувачі четвертого покоління, такі як МіГ-29, МіГ-31, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34 і Су-35.

Розробка Р-27 була розпочата в квітні 1962 року народження, а фактичне виробництво почалося в 1986 році. В даний час ракета знаходиться на озброєнні більш ніж 25 країн світу.