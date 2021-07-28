НАБУ та САП звернулися до ВАКС із клопотанням про взяття під варту Януковича

НАБУ та САП звернулися до ВАКС із клопотанням про взяття під варту Януковича

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулися до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з клопотанням про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою екс-президенту України Віктору Януковичу та його сину, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вони є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем", - повідомляє прес-служба НАБУ у Telegram-каналі.

Дії екс-президента та його сина кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Олександру Януковичу інкримінується також ч. 5 ст. 27 (пособництво) КК України.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

Як повідомлялося, 26 жовтня 2020 року ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ, узгодженого прокурором САП, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Януковича, підозрюваного в незаконному заволодінні державною резиденцією "Межигір'я".

Майно резиденції "Межигір'я" заарештовано Печерським райсудом Києва 13 липня 2015 року (рішення підтверджене Апеляційним судом Києва 10 серпня того самого року). 1 серпня 2017 року Київський апеляційний господарський суд визнав недійсними договори, за якими резиденція "Межигір'я" вибула в 2007 році з державної власності.

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