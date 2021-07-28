НАБУ та САП звернулися до ВАКС із клопотанням про взяття під варту Януковича

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулися до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з клопотанням про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою екс-президенту України Віктору Януковичу та його сину, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вони є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем", - повідомляє прес-служба НАБУ у Telegram-каналі.

Дії екс-президента та його сина кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Олександру Януковичу інкримінується також ч. 5 ст. 27 (пособництво) КК України.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

Як повідомлялося, 26 жовтня 2020 року ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ, узгодженого прокурором САП, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Януковича, підозрюваного в незаконному заволодінні державною резиденцією "Межигір'я".

Майно резиденції "Межигір'я" заарештовано Печерським райсудом Києва 13 липня 2015 року (рішення підтверджене Апеляційним судом Києва 10 серпня того самого року). 1 серпня 2017 року Київський апеляційний господарський суд визнав недійсними договори, за якими резиденція "Межигір'я" вибула в 2007 році з державної власності.