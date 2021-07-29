Без пластики і фотошопу: Кім Кардашьян показала себе 20 років тому

Американська зірка Кім Кардашьян вирішила показати, як вона 20 років тому виглядала в бікіні. Архівні фото, на яких екс-дружина Каньє Уеста зображена без пластики і фотошопу, розбурхали мережу, повідомляє УНІАН.

Своїми спогадами Кардашьян поділилася у себе в Instagram.

Зараз Кім Кардашьян уже 40 років, за своє життя зірка зробила багато пластичних операцій і сильно змінила зовнішність. На фотографіях 20-річної давності героїня легендарного реаліті-шоу "Сімейка Кардашьян" виглядає зовсім інакше.

На знімках Кардашьян позує в басейні. Зірка ще тоді любила відверті бікіні, тому фанати зуміли розглянути її фігуру в молодості. Користувачі відзначили пишні форми знаменитості, бюст Кардашьян завжди був великим.

Коментатори прийшли в захват і були приємно здивовані тим, як зірка виглядала 20 років тому. Красиві риси обличчя, приваблива фігура і та сама юнацька безпосередність - зараз Кардашьян вже доросла жінка, але в молодості вона була "відв'язним дівчиськом".