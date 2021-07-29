Зафіксовано перше світло з-за чорної діри

Світло, яке потрапить у чорну діру, не виходить з неї, тому дослідники не можуть побачити те, що міститься позаду чорної діри, повідомляє Корреспондент.

Вчені виявили дивні спалахи під час спостереження за рентгенівськими променями, які викидаються у Всесвіт надмасивною чорною дірою. Пізніше вони з'ясували, що це - відображення зі зворотного боку діри. Про це йдеться в журналі Nature.

Крім цього, телескопи зафіксували додаткові, менш яскраві і різних "кольорів" спалахи. Передбачається, що це - відблиски або світлове ехо.

"Будь-яке світло, яке потрапить у чорну діру, не виходить з неї, тому ми не можемо бачити те, що міститься позаду чорної діри. Причина, за якою ми можемо це бачити, полягає в тому, що чорна діра викривляє простір, відхиляє світло і закручує навколо себе магнітні поля", - стверджують астрономи .

Дослідження було спрямоване на вивчення корони, якою володіють деякі чорні діри. Відзначається, що "матеріал, що падає в надмасивну чорну діру, живить найяскравіші безперервні джерела світла у Всесвіті і при цьому утворює корону рентгенівського світла навколо чорної діри".

"П'ятдесят років тому, коли астрофізики почали міркувати про те, як магнітне поле може вести себе поблизу чорної діри, вони й гадки не мали, що одного разу у нас з'являться методи, що дозволяють спостерігати це безпосередньо і побачити загальну теорію відносності Ейнштейна в дії", - підсумували експерти .

Нагадаємо, раніше астрономи виявили найближчу до Землі чорну діру. Вона є однією з найменших за всю історію спостережень