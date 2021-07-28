П'яна дружина митника влаштувала скандал у Києві

У Києві п'яна жінка їздила за кермом авто, а після того, як патрульні її зупинили, влаштувала скандал і погрожувала правоохоронцям неприємностями. Буйною громадянкою виявилася дружина столичного митника, а сама вона - кандидатка на посаду головного державного інспектора в Держмитниці, повідомляє РБК-Украина.

Про це 28 липня передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Зазначається, що "копи" поспілкувалися з порушницею, коли поверталися з виклику на вулиці Лобановського, 121, в одному з супермаркетів у Голосіївському районі.

"Коли поліцейські йшли з магазину до них підійшов охоронець і вказав на жінку. За його словами ця панянка приїхала у бухому стані на автомобілі Mazda" , - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці підійшли до нетверезої киянки та зробили попередження - мовляв, водіння в стані алкогольного сп'яніння загрожує аварією і є порушенням закону, за що передбачається відповідальність.

Але жінка проігнорувала їхні слова, просто сіла в авто та поїхала.

Коли ті ж патрульні її зупинили, порушниця вийшла з машини й стала кричати, що за кермом не була, а тут гуляє з собачкою, що водійських прав у неї з собою немає, відмовлялася проходити перевірку на стан алкогольного сп'яніння, а також чинила опір.

"Ви не знаєте, хто я?!.. Дайте я зараз просто подзвоню... Вам всім зараз буде капець!" - говорила киянка.

У підсумку в наручниках її повезли в райсуд для розгляду справи.

У мережі показали відео, як відбувалося спілкування п'яної жінки з патрульними. Кадри зняті активістами громадської організації "Варта Голосієво".

Відео: у Києві дружина митника їздила п'яною за кермом і влаштувала скандал при затриманні

Затримана - Анна Василенко, зараз є кандидатом на посаду "Головний державний інспектор" у Державній митній службі України. Її чоловік Сергій Василенко з недавнього часу працює на "Київській митниці".

Також з'ясувалося, що жінка раніше двічі була засуджена за водіння у п'яному вигляді - весною та осінню 2017-го.

Автор: Володимир Костирін