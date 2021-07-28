Президент США зустрівся з Тихановською

Президент США Джо Байден провів зустріч з колишньою кандидаткою в президенти Білорусі і лідером опозиції Світланою Тихановською, повідомляє Европейская правда.

Тихановська відвідує США за офіційним запрошенням Держдепартаменту. Вона вже провела переговори з високопоставленими представниками адміністрації США, конгресменами і сенаторами.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ — President Biden (@POTUS) July 28, 2021

19 липня вона зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, його заступником Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту США Дереком Шоллем.

На зустрічі Тихановська закликала США прийняти пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ та журналістських розслідувань, а також посилити разом з партнерами політичний та економічний тиск на режим Олександра Лукашенка, в тому числі зупинити контракти з режимом і ввести санкції, а також синхронізувати дії з ЄС, Великою Британією і Канадою.

Нагадаємо, дата поїздки керівника Офісу президента Андрія Єрмака і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Вашингтону з метою підготовки візиту президента України ще не визначена.