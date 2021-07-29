Якість палива на АЗС: читаємо правильно паспорт

Переважна більшість водіїв не має звички заглядати в паспорт якості пального на АЗС, де заправляється. І дарма. Бо нерідко це може вберегти від великих неприємностей. Якщо на заправці немає паспорта якості на пальне, або вам не хочуть його показати, або це документ бозна-якої давності, або виробником пального у ньому вказано нікому невідоме ТОВ чи ПП – краще таке місце оминати десятою дорогою, повідомляє Обозреватель.

Чому варто звертати увагу на постачальника? Пальне в Україну постачається близько з 10 країн, а також виробляється в Україні. У кожного НПЗ різні технологічні цикли, тому за певними хімічними параметрами бензин різних виробників може дещо відрізнятися, головне – щоб вони не виходили за рамки чинних стандартів. До них ще повернемося. Завод із серйозними потужностями і з історією, як, наприклад, Мозирський НПЗ чи польсько-литовський концерн Orlen, які давно зарекомендували себе, одна з гарантій того, що до вашого баку не потрапить неякісне пальне. Вищезгадані НПЗ значні обсяги виготовлених нафтопродуктів продають на ринки ЄС. В Україні їх пальне можна знайти у мережі ОККО.

Повертаємося до паспорту якості, який має бути у вільному доступі в куточку покупця. Не знайшли – не соромтеся запитати про документ в оператора АЗС. Уся потрібна інформація в паспорті поміщається на аркуші А4. Тож багату часу читання у вас не забере. І ніякої вищої математики там нема. Ми вибрали кілька найважливіших показників для бензину і дизельного пального, на які насамперед варто звертати увагу. І тоді зі здоров’ям вашого авто все буде в порядку.

Найважливіші показники якості для бензину