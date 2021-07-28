Підтоплений вокзал та вулиці: Чернівці накрила потужна злива

Потужна злива у Чернівцях підтопила приміщення вокзалу й територію довкола нього. Внаслідок негоди також постраждала й вулиця Богдана Хмельницького, повідомляє РБК-Украина.

Згідно з опублікованими відеозаписами, внаслідок негоди﻿ був частково підтоплений залізничний вокзал Чернівців.

Зазначається, що працівникам доводилося самостійно ліквідовувати наслідки вимітаючи воду до стічної ями посеред залу. Зокрема, разом з вокзалом, від негоди постраждала й територія навколо будівлі.

Також відомо, що потужна злива підтопила вулицю Богдана Хмельницького й частково вулицю Гагаріна.

Автор: Сергій Пишкін