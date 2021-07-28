Що очікується на валютному ринку в четвер

У середу безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку спочатку встановив черговий річний мінімум, а потім розвернувся і пішов в зростання. Відразу кілька факторів послужили причиною для цього.

Ключовим моментом, серйозно подіяли на настрої учасників ринку, став більш щільний режим інтервенцій Національного банку. Якщо вчора він викуповував надлишки за ціною спочатку 26,86, а потім 26,85 гривень, то сьогодні з ранку вийшов з інтервенцією по методу «вибору кращої ціни» в районі 26,84 гривень. Це було сприйнято і покупцями, і продавцями, як близькість чергового «дна» по долару.

Крім того, виплати компенсації експортерам (сьогодні їм були направлені ще 1,5 млрд гривень) знизили потребу в гривні, і обсяги на продаж хоч і залишалися досить істотними, але були набагато менше вчорашніх. І ринок відразу це відчув.

Нарешті, свою роль зіграли спекулянти: тонко відчуваючи настрої ринку, вони спровокували початок зростання, потім до покупок підключилися реальні клієнти-імпортери, і котирування не просто відіграли ранкове зниження, а до вечора піднялися вище стартового рівня.

Закрили торги середовища на 6 копійок і на купівлі, і на продажу вище, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,87 / 26,98 (купівля / продаж).

Торги середовища знову відкрилися широко: спред на старті склав 10 копійок. Перша угода за ціною 26,888 гривень пройшла 09:29. Початкова спроба продавців підняти цінник ні до чого не привела: покупці були твердо налаштовані на зниження. На допомогу знову прийшов Національний банк: після 10 ранку він почав акуратно викуповувати всі пропозиції на продаж в районі 26,84 гривень. Торгівля стабілізувалася і аж до початку обідньої перерви проходила в діапазоні 26,86-26,86 гривень. Під час обіду на ринок почали прибувати покупці. Після 14:00 котирування пішли в ріст, швидко піднявшись вище 26,90 гривень. Схоже, на Інститутській вирішили скористатися «старими зв'язками» та попросили про допомогу «Укргазбанк»: той вийшов з продажу в районі 26,94-26,95 гривень і збив наростаючий ажіотаж, після чого котирування дещо знизилися.

Котирування закриття - 26,92 / 26,94 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився майже в 1,5 рази в порівнянні з вівторком і склав 212 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,8516 гривень.

Офіційний курс долара на 29 липня встановлено на позначці 26,8628 гривень за долар, зниження на 4,32 копійки.

Офіційний курс євро на 28 липня встановлено на позначці 31,7021 гривні за євро, зниження на 7,93 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1808. Сьогодні євро не зміг продовжити вчорашнє зростання і скоректувався до 1,1783 долара, але до вечора знову намагається рости.

Російський рубль торгувався сьогодні між рівнями 73,40 і 73,80 рубля за долар, незначно зміцнившись в порівнянні з вчорашнім днем. Станом на 19:00 він затиснутий у вузькому діапазоні 73,67-73,72 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні, як і вчора, продавали по 3,64-3,65 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в четвер

Незважаючи на активні дії Національного банку щодо стримування подальшого зміцнення гривні, говорити про закінчення спадного тренда по долару ще рано. Логічно припустити, що після такого істотного зміцнення національної валюти, в результаті якого безготівковий долар встановив новий річний мінімум, можна очікувати незначну корекцію і тест рівня 27 гривень знизу. Цьому буде сприяти зниження потреби експортерів в гривні через виплати компенсації ПДВ. Однак уже найближчим часом гривня продовжить відвойовувати все нові рівні, цьому сприятимуть свіжі надходження від продажів агропродукції за кордон. З огляду на заяву Нацбанку, що з 1 серпня він знизить обсяги проведених інтервенцій, можна припустити, що в серпні гривня може домогтися нових успіхів.

Готівковий долар в столиці вдень опускався до 26,92-26,93 гривень: за такою ціною його продавали оптові обмінники. До вечора цінник підняли до 26,95-26,96 гривень, виключно через ситуацію на міжбанку. Завтра вранці продажі стартують з 26,96-26,97 гривень, а далі все буде залежати, чи захоче безготівковий долар перевірити на міцність рівень 27 гривень або під тиском продажів котирування знову поповзуть вниз.

Готівковий євро знову потрапив під вплив двох різноспрямованих факторів: на FOREX євро дещо знизив, а в Україні готівковий долар до вечора подорожчав. Як результат, протягом дня цінник на євро коливався в межах 31,75-31,80 гривень, по кілька разів міняючи напрямок зміни ціни. В інтервалі 31,75-31,80 гривень євро почнуть продавати і завтра вранці. Далі все буде залежати від того, куди піде тренд на міжбанку.

Що стосується готівкового рубля, залишається лише підтвердити зроблене нами вчора припущення, що його ціна в межах 3,64-3,67 гривень за 10 рублів збережеться до кінця цього місяця. Однак уже в перших числах серпня ситуація може сильно змінитися.