За рік Укрспирт продав більше половини спиртзаводів

Станом на 28 липня в управлінні держпідприємства "Укрспирт" знаходяться 16 місць проведення діяльності (МПД). При цьому роком раніше кількість заводів досягало 41 од, повідомляє UBR.

Отже, за рік "Укрспирт" продав більшість об'єктів - 25.

"Ще в минулому році підприємство святкувало 10-річчя з 41 МПД (заводами), а сьогодні святкує 11 років вже з 16 МПД. За 11 років існування ... були різні періоди, але 2020 став переломним - роком підготовки до приватизації та рекордних фінансових показників" , - розповів глава "Укрспирту" Сергій Блеськун.

За його словами, підприємству стає працювати все важче. Тому що приватизація є складним процесом, який вимагає додаткових витрат. Крім того, потрібно оптимізувати кількість працівників.

До того ж підприємство вже рік працює в конкурентних умовах з іншими приватними заводами, які більш гнучко ведуть себе на ринку, що призводить до відтоку клієнтів держпідприємства, додав Блеськун.

"Не дивлячись на ці обставини, я б хотів виділити дві дуже важливі речі: всі соціальні гарантії" Укрспирт "виплачував своїм працівникам і надалі буде виплачувати;" Укрспирт "не залишиться з боргами", - вказав глава підприємства.

Також він підкреслив, що "Укрспирт" націлений на закінчення процесу приватизації заводів.

Нагадаємо, в травні 2021 р були приватизовані три об'єкти спиртової галузі, загальна вартість продажу яких склала 205 млн грн. Найдорожче вдалося продати на аукціоні 20 травня майно Іваньківський спиртзаводу - за 90 млн грн, що вище за стартову ціну в 4,4 рази.