Сім'я встигла вибігти з будинку, на який впав літак

Під час аварії "Адвантік ВТ-10" 28 липня поблизу села Шепарівці Івано-Франківської області, в будинку, на який пікірував легкомоторний літак, були люди. Але вони в останній момент встигли вибігти, повідомляє Страна.ua.

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За даними правоохоронців, в момент падіння літака в будинку знаходилися жінка і двоє дітей. Вони почули підозрілий шум і вчасно вибігли на вулицю. Ніхто з них не постраждав.

Тим часом у зв'язку з падінням повітряного судна відкрито кримінальне провадження. Попередня кваліфікація події - порушення правил повітряних польотів.

Зараз поліцейські проводять слідчі дії для встановлення причин авіакатастрофи, яка забрала життя чотирьох людей, що перебували на борту.

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"На місці інциденту продовжує працювати слідчо-оперативна група обласної поліції, експерти-криміналісти та представники екстрених служб. Під час слідства будуть встановлені всі обставини аварії", - запевнив начальник поліції Прикарпаття.
Скріншот з Фейсбуку Нацполіціі
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