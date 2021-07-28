Сім'я встигла вибігти з будинку, на який впав літак

Під час аварії "Адвантік ВТ-10" 28 липня поблизу села Шепарівці Івано-Франківської області, в будинку, на який пікірував легкомоторний літак, були люди. Але вони в останній момент встигли вибігти, повідомляє Страна.ua.

За даними правоохоронців, в момент падіння літака в будинку знаходилися жінка і двоє дітей. Вони почули підозрілий шум і вчасно вибігли на вулицю. Ніхто з них не постраждав.

Тим часом у зв'язку з падінням повітряного судна відкрито кримінальне провадження. Попередня кваліфікація події - порушення правил повітряних польотів.

Зараз поліцейські проводять слідчі дії для встановлення причин авіакатастрофи, яка забрала життя чотирьох людей, що перебували на борту.