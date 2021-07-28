В Одесі чоловік з ножем напав на кондуктора тролейбуса

Неадекватний чоловік з ножем накинувся на жінку-кондуктора тролейбуса під час зупинки на кінцевій громадського транспорту в парку Шевченка, повідомляє Думська.

Як повідомили в КП «Одесміськелектротранс», інцидент стався в районі 15:30.

На допомогу колезі прийшов водій іншого тролейбуса, який під час інциденту під'їхав на кінцеву. Нападник порізав чоловікові руку, після чого його затримали поліцейські, що проїжджали повз парку.

Потерпілому водієві тролейбуса надали медичну допомогу.