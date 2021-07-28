Новий глава Prom.ua розповів про перші кроки на посаді

У керівництві великого маркетплейса Prom.ua відбулися зміни. З поста СЕО пішов Іван Кравець, який пропрацював в компанії близько 10 років. Його місце зайняв Денис Горовий, співзасновник групи компаній Evo, куди входить і Prom.ua, повідомляє UBR.

Він розповів, які зміни чекають маркетплейс в найближчому майбутньому.

"Зміна ролей, особистих і професійних цілей - це нормальний бізнес-процес, тут не відбувається нічого незвичайного. Для Вані (Портнова - ред.) - це можливість спробувати щось нове. Для команди - можливість переглянути процеси, прискорити розвиток. Ми підтримуємо зв'язок, немає ніякої драматичної історії" , - пояснив Денис Горовий кадрові перестановки.

Він додав, що в подальших планах - рости "ще швидше, впроваджувати більше інновацій, створювати більше цінності для підприємців і покупців", підкреслив глава компанії.

За його словами, на маркетплейсе продається більше 100 млн товарів від 60 тис. Підприємців з усієї країни.

"Купити можна все - від дитячих товарів, одягу, взуття до техніки і сільськогосподарських тракторів. Щомісяця на Prom.ua відбувається 3 млн замовлень", - навів статистику Денис Горовий.

Курс маркетплейса - зробити Prom.ua "самим вигідним і зручним місцем покупок в онлайні, приводити більше трафіку продавцям", а також поліпшувати якість обслуговування. У тому числі компанія продовжить боротися з недобросовісними "підприємцями" - шахраями.

"Ми ніколи не припиняли цю боротьбу. На Prom.ua працюють алгоритми, які допомагають обчислити шахраїв ще до того, як вони завдадуть шкоди покупцям", - запевнив Денис Горовий.

Також він зазначив, що фахівці компанії "постійно відстежують сайти-підробки під магазини продавців Prom.ua.