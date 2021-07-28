Зеленський змінив начальника Генштабу, командувача ДШВ і командувача ООС

Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних сил України, командувача десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Операції об'єднаних сил, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент Володимир Зеленський прийняв рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних сил України, командувача десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Операції об'єднаних сил. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко", - сказано в повідомленні на сайті глави держави в середу ввечері.

Начальником Генерального штабу ЗСУ призначено Сергія Шаптала, Олександр Павлюк - командувачем Операції об'єднаних сил. Відповідні укази оприлюднені на сайті президента України.

"Глава держави акцентує увагу командирів усіх рівнів в Збройних силах, керівників в сфері оборони і в секторі безпеки на необхідності активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації нашої армії і стовідсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни", - відзначили в прес-службі президента.

"Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові повинні бути готові до максимально ефективного виконання завдань в будь-яких умовах", - цитує Зеленського прес-служба.

Також глава держави зазначив, що ефективна взаємодія між командирами і керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони і сектора безпеки.

"Після проведених ротацій і заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую більш системної роботи і розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних сил в цілому", - резюмував глава держави.

Раніше повідомлялося, що головнокомандуючим ВСУ замість звільненого Руслана Хомчака призначений генерал-майор, командувач військами оперативного командування "Північ" Валерій Залужний.