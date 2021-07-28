Визначено країна-суперрозповсюджувач коронавірусу
М'янма перетворюється в державу-суперрозповсюджувач коронавірусу. Про це попередив спеціальний доповідач ООН по країні Том Ендрю, повідомляє Лента.Ру.
Епідемічна ситуація в країні, укупі з політичною і економічною кризою, може привести до того, що спалахи COVID-19 будуть виникати по всьому регіону. Ендрюс стверджує, що після лютневого перевороту програма вакцинації в М'янмі застопорилася, тестування населення не проводиться, а лікарні практично не працюють через страйк лікарів.
Становище ускладнюється тим, що М'янма межує з країнами, де проживає приблизно третина населення Землі.
"Вірус не зважає на національність, кордони, ідеологію, політичні партії. Він вбивця, який не звертає увагу на будь-які відмінності", - резюмував спецдоповідач.