Визначено країна-суперрозповсюджувач коронавірусу

М'янма перетворюється в державу-суперрозповсюджувач коронавірусу. Про це попередив спеціальний доповідач ООН по країні Том Ендрю, повідомляє Лента.Ру.

Епідемічна ситуація в країні, укупі з політичною і економічною кризою, може привести до того, що спалахи COVID-19 будуть виникати по всьому регіону. Ендрюс стверджує, що після лютневого перевороту програма вакцинації в М'янмі застопорилася, тестування населення не проводиться, а лікарні практично не працюють через страйк лікарів.

Становище ускладнюється тим, що М'янма межує з країнами, де проживає приблизно третина населення Землі.