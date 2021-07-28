У Польщі автобус із дітьми потрапив у ДТП, багато постраждалих

У Польщі в середу, 28 липня, у ДТП потрапив автобус, в якому 44 дитини поверталися з літнього табору. Внаслідок аварії постраждали 12 осіб, повідомляє Обозреватель.

Вантажівка після ДТП. Джерело: RMF 24

Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі в селі Неджев Другий (Кутновський повіт, Лодзьке).﻿

Автобус врізався у вантажівку. Джерело: RMF 24

Відомо, що автобус із пасажирами їхав по автостраді А1. Із невстановлених причин водій порушив ПДР і в'їхав у кузов вантажівки.﻿

Фура перекинулась. Джерело: RMF 24

У поліції повідомили, що травми всіх потерпілих не були серйозними, в основному це садна, порізи та синці.

Серед травмованих – діти від 12 до 16 років, а також водій автобуса. Останній отримав травми легкого ступеня тяжкості.

На місці зіткнення працювали правоохоронці. Вони встановили, що обидва водії – автобуса й вантажівки – перебували за кермом тверезими.

Також відомо, що неповнолітні поверталися додому в Пясечинський повіт із табору у Валчі.

Як видно на фото з місця події, вантажівка внаслідок зіткнення впала на бік. Обидва транспортні засоби отримали помітні ушкодження. Очевидно, удар був сильним через велику швидкість.

Після ДТП рух по трасі було утруднено, а поліція рекомендувала об'їжджати вказану ділянку.

На місці працювали екстрені служби. Джерело: RMF 24

У Польщі автобус з дітьми потрапив в ДТП. Джерело: RMF 24

Аварія з автобусом у Польщі. Джерело: RMF 24

Рух по дорозі кілька годин було заблоковано. Джерело: RMF 24

У вантажівці вибило передню шибку. Джерело: RMF 24

Автобус віз дітей із літнього табору. Джерело: RMF 24

Аварія трапилася 28 липня. Джерело: RMF 24

Місце ДТП. Джерело: RMF 24

Точні причини події встановлюються. Джерело: RMF 24

Серед постраждалих є діти. Джерело: RMF 24

Зіткнення пасажирського автобуса і вантажівки. Джерело: RMF 24