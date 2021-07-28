У Польщі автобус із дітьми потрапив у ДТП, багато постраждалих
У Польщі в середу, 28 липня, у ДТП потрапив автобус, в якому 44 дитини поверталися з літнього табору. Внаслідок аварії постраждали 12 осіб, повідомляє Обозреватель.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі в селі Неджев Другий (Кутновський повіт, Лодзьке).
Відомо, що автобус із пасажирами їхав по автостраді А1. Із невстановлених причин водій порушив ПДР і в'їхав у кузов вантажівки.
У поліції повідомили, що травми всіх потерпілих не були серйозними, в основному це садна, порізи та синці.
Серед травмованих – діти від 12 до 16 років, а також водій автобуса. Останній отримав травми легкого ступеня тяжкості.
На місці зіткнення працювали правоохоронці. Вони встановили, що обидва водії – автобуса й вантажівки – перебували за кермом тверезими.
Також відомо, що неповнолітні поверталися додому в Пясечинський повіт із табору у Валчі.
Як видно на фото з місця події, вантажівка внаслідок зіткнення впала на бік. Обидва транспортні засоби отримали помітні ушкодження. Очевидно, удар був сильним через велику швидкість.
Після ДТП рух по трасі було утруднено, а поліція рекомендувала об'їжджати вказану ділянку.