Білорусь закрила кордон для українців: як туди можна потрапити

Тимчасова заборона на в’їзд українців до Білорусі продовжує діяти, повідомляє УНИАН.

Про це повідомляється на сайті ДПСУ з посиланням на Посольство України в Республіці Білорусь.

Разом з тим зазначається, що це обмеження не поширюється на:

іноземців, які прямують за дипломатичними і службовими паспортами, за пропусками (проїзними документами) ООН чи проїзними документами ЄС, а також членів їх сімей, що слідують з ними;

членів екіпажів повітряних суден, суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад, провідників вантажних вагонів міжнародного залізничного сполучення;

іноземців, які є близькими родичами (батьки, усиновлювачі, діти, в тому числі усиновлені, рідні брати і сестри, баби, діди, внуки), членами подружжя, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Білорусь, або громадян Республіки Білорусь;

іноземців, які прибувають в Білорусь для отримання освіти – при наданні ними документів (копій документів) білоруського закладу освіти, які підтверджують мету даної поїздки;

осіб, які прямують для проведення вакцинації від інфекції COVID-19.

Згідно з повідомленням, особи, які прибуватимуть в Білорусь з країн, включених в список країн, в яких фіксуються випадки COVID-19, розміщений на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я інтернеті, в тому числі, які прямують транзитом через територію таких країн, зобов’язані перебувати 7 календарних днів на самоізоляції, починаючи з дня прибуття в країну, і в подальшому не підлягають пропуску через державний кордон Республіки Білорусь до закінчення терміну самоізоляції.

Іноземці, старші 6 років, за виключення таких, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Білорусь, які прибувають в Республіку Білорусь, зобов'язані мати оригінал або копію медичного документа на паперовому носії або в електронному вигляді, в тому числі в системі "Путешествую без COVID-19", який підтверджує негативний результат лабораторного дослідження на інфікування COVID-19 (надалі – медичний документ з результатами лабораторного дослідження), який оформлюється протягом 3 днів до дати перетину державного кордону Республіки Білорусь методом ПЛР. В медичному документі повинні бути вказані прізвище, ім'я та по-батькові (якщо таке є) особи, дата проведення і результат лабораторного дослідження (білоруською, російською або англійською мовою).

Відсутність медичного документа з результатом лабораторного дослідження є підставою для відмови іноземцю у в’їзді в Республіку Білорусь.

Водночас для громадян РФ діють окремі правила в’їзду у Білорусь.