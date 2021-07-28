Помер басист ZZ Top Дасті Хілл

Басист і один із засновників культової техаської рок-групи ZZ Top Дасті Хілл помер на 73-му році життя, повідомляється в середу на офіційній сторінці групи в Facebook, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Ми засмучені сьогоднішньої звісткою про смерть нашого великого друга - Дасті Хілла. Він помер уві сні у себе вдома в Х'юстоні (штат Техас)", - йдеться в повідомленні.

Лист підписано рештою двома учасниками ZZ Top: гітаристом і вокалістом Біллі Гіббонс і барабанщиком Френком Бірдом.

Хілл народився в Техасі в 1949 році. В кінці 1960-х став співзасновником і незмінним учасником ZZ Top. У 2000 році йому діагностували гепатит C, проте після перерви на лікування басист повернувся в групу.

У повідомленні в Facebook не вказується, чи продовжить ZZ Top існування без Хілла.